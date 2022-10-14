Число погибших при взрыве на шахте в Турции выросло до 14
14 октября 202222:59
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 14. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о двух погибших.
В момент происшествия в шахте находились 87 шахтеров. По предварительным данным, произошел взрыв метана.
На месте продолжают работать экстренные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru