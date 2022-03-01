Трех горняков спасли спустя 4 дня после обвала на шахте в Ростовской области

Спасательная операция по извлечению трех шахтеров на месте обрушения породы в шахте «Обуховская» в Красносулинском районе Ростовской области благополучно закончена. Об этом информирует региональная администрация. Горняков сумели вывести на поверхность из забоя выработки.

ЧП случилось 25 февраля - при проведении подготовительных работ в штреке обрушилась порода кровли на расстоянии 67 метров от устья выработки. Всё это время велись круглосуточные работы. Спасатели и горняки вручную проходили выработку параллельно штреку по угольному пласту.

Попавшие в ловушку шахтёры получали еду и кислород через специально проложенный пожарный трубопровод. Жизни и здоровью работников шахты ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме.

