Трех горняков спасли спустя 4 дня после обвала на шахте в Ростовской области
Спасательная операция по извлечению трех шахтеров на месте обрушения породы в шахте «Обуховская» в Красносулинском районе Ростовской области благополучно закончена. Об этом информирует региональная администрация. Горняков сумели вывести на поверхность из забоя выработки.
ЧП случилось 25 февраля - при проведении подготовительных работ в штреке обрушилась порода кровли на расстоянии 67 метров от устья выработки. Всё это время велись круглосуточные работы. Спасатели и горняки вручную проходили выработку параллельно штреку по угольному пласту.
Попавшие в ловушку шахтёры получали еду и кислород через специально проложенный пожарный трубопровод. Жизни и здоровью работников шахты ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме.
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