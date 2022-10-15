Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 25

Двадцать пять человек погибли при взрыве на шахте в Бартыне на севере Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Число погибших при взрыве на шахте в Турции выросло до 14

Ранее турецкий Минздрав заявлял о 22 погибших и 28 пострадавших.

«Число погибших составляет 25 человек», - отмечается в сообщении турецкой стороны.

Взрыв в шахте на севере Турции прогремел накануне вечером. Как сообщал телеканал A Haber со ссылкой на местные власти, на месте взрыва на глубине 300 метров находились 115 рабочих. По предварительным данным, на шахте произошел взрыв метана.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывШахтыТурция
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