Около 10 человек могут быть под завалами горящего здания в Твери

Около 10 человек могут быть под завалами горящего здания Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли семь человек. Среди пострадавших более 20 человек.



В пресс-службе правительства региона отметили, что губернатор Игорь Руденя поручил областному кабмину оказать всю необходимую помощь пострадавшим.



Предположительно, пожар возник в одном из кабинетов института. В ходе тушения ему присвоили третий, повышенный ранг сложности.





