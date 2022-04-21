Около 10 человек могут быть под завалами горящего здания в Твери

Около 10 человек могут быть под завалами горящего здания Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли семь человек. Среди пострадавших более 20 человек.

В пресс-службе правительства региона отметили, что губернатор Игорь Руденя поручил областному кабмину оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Предположительно, пожар возник в одном из кабинетов института. В ходе тушения ему присвоили третий, повышенный ранг сложности.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТверьПожар
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