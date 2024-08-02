Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле спасатели нашли тело ребенка, передает РБК со ссылкой на МЧС России.

Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

Таким образом, число жертв выросло до шести.

Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В результате обрушились два подъезда.

По данным регионального Минздрава, пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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