Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести
2 августа 202416:23
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле спасатели нашли тело ребенка, передает РБК со ссылкой на МЧС России.
Таким образом, число жертв выросло до шести.
Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В результате обрушились два подъезда.
По данным регионального Минздрава, пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru