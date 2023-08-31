Число подтопленных в Приморье домов выросло всемеро за сутки

Число домов, пострадавших из-за ливней и наводнений в Приморье, за сутки увеличилось всемеро. Соответствующая информация опубликована на портале краевого управления МЧС.

Около 50 человек превентивно эвакуированы из Уссурийска из-за подтоплений

Если 30 августа было известно о подтоплении 73 домов и 408 придомовых территорий, то сегодня сообщается о 516 пострадавших домах и 1673 придомовых территориях. Ущерб нанесен 19 муниципальным образованиям региона.

По данным МЧС, 34 населенных пункта в Красноармейском, Уссурийском, Ольгинском, Лазовском, Партизанском, Пограничном и Хасанском муниципальных образованиях оказались отрезаны.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что начало учебного года в регионе будет перенесено. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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