Число подтопленных в Приморье домов выросло всемеро за сутки

Если 30 августа было известно о подтоплении 73 домов и 408 придомовых территорий, то сегодня сообщается о 516 пострадавших домах и 1673 придомовых территориях. Ущерб нанесен 19 муниципальным образованиям региона.

По данным МЧС, 34 населенных пункта в Красноармейском, Уссурийском, Ольгинском, Лазовском, Партизанском, Пограничном и Хасанском муниципальных образованиях оказались отрезаны.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что начало учебного года в регионе будет перенесено. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

