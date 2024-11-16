Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске превысило 170

Количество человек, обратившихся к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске, увеличилось до 171. Об этом сообщили в Минздраве Чувашии.

По данным ведомства, шестеро детей госпитализированы в медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что всем заболевшим оказывается квалифицированная медпомощь, их жизни ничего не угрожает. В настоящий момент дети находятся под наблюдением участковых педиатров.

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15 ноября стало известно, что в Новочебоксарске 163 человека обратились к медикам после посещения столовой в школе №4. Сообщалось, что 34 отравившихся вызвали скорую помощь, еще 129 обратились в поликлинику. Согласно информации Роспотребнадзора Чувашии, у пострадавших обнаружили РНК норовируса.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Вышнем Волочке после отравления неизвестным веществом умер ребенок.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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