Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске превысило 170
Количество человек, обратившихся к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске, увеличилось до 171. Об этом сообщили в Минздраве Чувашии.
По данным ведомства, шестеро детей госпитализированы в медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что всем заболевшим оказывается квалифицированная медпомощь, их жизни ничего не угрожает. В настоящий момент дети находятся под наблюдением участковых педиатров.
15 ноября стало известно, что в Новочебоксарске 163 человека обратились к медикам после посещения столовой в школе №4. Сообщалось, что 34 отравившихся вызвали скорую помощь, еще 129 обратились в поликлинику. Согласно информации Роспотребнадзора Чувашии, у пострадавших обнаружили РНК норовируса.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Вышнем Волочке после отравления неизвестным веществом умер ребенок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске превысило 170
- На Украине ликвидировали отряд из Белоруссии «АСП Террор»
- СМИ: Поставщики БПЛА ВСУ наращивают производство не поддающихся РЭБ дронов
- Панченко: Зеленский возбуждал уголовные дела за слова, сказанные Шольцем Путину
- Оппозиция Абхазии: Президент Бжания сбежал
- Церемонию вручения «Оскара» в 2025 году проведет Конан О'Брайен
- В Слюдянском районе Иркутской области произошло землетрясение
- На шахте в Кузбассе произошел повторный горный удар
- Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана
- Пол победил Тайсона в боксерском поединке в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru