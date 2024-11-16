Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске превысило 170

Количество человек, обратившихся к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске, увеличилось до 171. Об этом сообщили в Минздраве Чувашии.

По данным ведомства, шестеро детей госпитализированы в медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что всем заболевшим оказывается квалифицированная медпомощь, их жизни ничего не угрожает. В настоящий момент дети находятся под наблюдением участковых педиатров.