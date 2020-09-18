Число новых случаев COVID-19 в РФ стало максимальным за два месяца
В России продолжается постепенный рост показателя ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Так, к утру 18 сентября суточный прирост составил 5905 случаев – это максимум с 20 июля.
Больше всего новых заболевших выявили в Москве (805) и Санкт-Петербурге (206), а также в Ростовской области (172), Московской (165) и Нижегородской (161) областях.
Из 1 миллиона 91 тысячи заразившихся COVID-19 с начала пандемии в России выздоровели уже более 901 тысячи пациентов, из них 5,3 тысячи за последние сутки, уточняет RT. Зафиксировано 19195 летальных исходов (+134 за сутки).
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Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru