Число новых случаев COVID-19 в РФ стало максимальным за два месяца

В России продолжается постепенный рост показателя ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, к утру 18 сентября суточный прирост составил 5905 случаев – это максимум с 20 июля.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (805) и Санкт-Петербурге (206), а также в Ростовской области (172), Московской (165) и Нижегородской (161) областях.

Из 1 миллиона 91 тысячи заразившихся COVID-19 с начала пандемии в России выздоровели уже более 901 тысячи пациентов, из них 5,3 тысячи за последние сутки, уточняет RT. Зафиксировано 19195 летальных исходов (+134 за сутки).

