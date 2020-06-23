Экс-президент Киргизии получил 11 лет тюрьмы
Районный суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева.
Политика признали виновным по делу о коррупции.
Атамбаев возглавлял Киргизскую республику с 2011 по 2017 год. В июне 2019 года депутаты парламента Киргизии лишили его неприкосновенности на фоне сообщений о том, что генеральная прокуратура обнаружила в его действиях на посту главы государства признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения. Атамбаева задержали со второй попытки в августе 2019 года — он согласился сдаться силовикам, штурмовавшим его резиденцию.
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