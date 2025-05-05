Четыре машины столкнулись в Подмосковье, водитель грузовика погиб на месте

ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек произошло в подмосковной Истре, один человек погиб, сообщили в подмосковном главке МВД РФ.

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Уточняется, что водитель грузовика «Скания» скончался, водитель второго – Мерседеса – пострадал.

По предварительным данным, трагедия произошла рано утром на 314-м километре ЦКАД. Информации о пострадавших среди водителей легковушек не поступало.

Ранее конь сбежал от хозяина в Хабаровске и спровоцировал ДТП, владельца животного оштрафовали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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