Четыре машины столкнулись в Подмосковье, водитель грузовика погиб на месте
5 мая 202517:16
ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек произошло в подмосковной Истре, один человек погиб, сообщили в подмосковном главке МВД РФ.
Уточняется, что водитель грузовика «Скания» скончался, водитель второго – Мерседеса – пострадал.
По предварительным данным, трагедия произошла рано утром на 314-м километре ЦКАД. Информации о пострадавших среди водителей легковушек не поступало.
Ранее конь сбежал от хозяина в Хабаровске и спровоцировал ДТП, владельца животного оштрафовали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится Национальный центр спортивной медицины
- Все кардиналы съехались в Рим на конклав для избрания нового папы
- Президенту Словакии подали петицию об отмене антироссийских санкций
- Три человека погибли в результате перестрелки в Махачкале
- В ДУМ РФ назвали тяжким преступлением нападение на полицейских в Махачкале
- Четыре машины столкнулись в Подмосковье, водитель грузовика погиб на месте
- Экс-зампреду правительства Саратовской области предъявили обвинение
- Миа Бойка зарегистрировала товарный знак для продажи пива и лимонадов
- В премьера Польши Дональда Туска кинули дымовую шашку в Нидерландах
- Угнанную боевиками машину ДПС в Махачкале обнаружили брошенной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru