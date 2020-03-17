Четыре человека ранены при взрыве в Смоленской области

Четыре человека ранены в результате взрыва в доме в деревне Раковка Смоленской области. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Рославльского района области, пишет «Газета.ру».

Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу. По словам медиков, трое находятся в тяжелом состоянии, у них серьезные травмы, сообщает телеканал «360».

Пострадавшие собирались отправиться на рыбалку. Они хотели глушить рыбу, вместо того, чтобы ловить ее на удочку. Мужчины набили бутылку взрывчатыми веществами, чтобы взять ее с собой. Однако та взорвалась, сообщает РЕН ТВ.

11 марта в результате взрыва в войсковой части железнодорожных войск в подмосковных Луховицах пострадали четверо военнослужащих. Источником взрыва в экстренных службах предварительно называют кислородный баллон.



