Четверо солдат пострадали при взрыве в военной части Подмосковья
В результате взрыва в войсковой части железнодорожных войск в подмосковных Луховицах пострадали четверо военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи.
Источником взрыва в экстренных службах предварительно называют кислородный баллон, пишет «Дни.ру». Хлопок произошел в гараже. По некоторым данным, один из раненых солдат находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь. Речь идет о контрактнике.
Всего среди раненых один срочник и три контрактника, пишет сайт «Подмосковье сегодня». У остальных пострадавших ссадины и ушибы, им на месте была оказана медицинская помощь.
Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Как сообщает RT, во время хозяйственных работ по сортировке металлолома разрушился корпус баллона, находившегося под давлением.
5 марта пятеро военных пострадали при взрыве в Мурманской области. Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности на занятиях. Произошёл взрыв имитационного боеприпаса.
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