Четверо солдат пострадали при взрыве в военной части Подмосковья

В результате взрыва в войсковой части железнодорожных войск в подмосковных Луховицах пострадали четверо военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

Источником взрыва в экстренных службах предварительно называют кислородный баллон, пишет «Дни.ру». Хлопок произошел в гараже. По некоторым данным, один из раненых солдат находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь. Речь идет о контрактнике.