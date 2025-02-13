Четыре человека погибли при взрыве газа в торговом центре на Тайване

В городе Тайчжун на западе Тайваня в результате взрыва газа на 12 этаже местного торгового центра погибли четыре человека, еще 20 получили различные ранения и ожоги, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Четыре человека пострадали при взрыве в гостинице в турецкой провинции Сивас

Специалисты пока не установили причину по которой взорвался газ, в помещениях где производились ремонтные работы. По распоряжению мэра города, после взрыва начал свою работу центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее в пермском Кизеле из-за взрыва газа рухнула стена в общежитии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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