Четыре человека пострадали при взрыве в гостинице в турецкой провинции Сивас
Взрыв прогремел в гостинице в провинции Сивас на севере Турции. Об этом пишет газета Hürriyet.
По данным издания, инцидент произошел на горнолыжном курорте Йылдыз Дагы. В гостинице произошла утечка газа, прозвучал взрыв, после которого начался пожар.
«Пострадали четверо спортсменов при департаменте молодежи и спорта Сиваса», — отмечается в материале.
Одного пострадавшего с тяжелыми ранениями эвакуировали вертолетом.
Ранее в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар. В результате десять человек погибли, еще 32 пострадали, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru