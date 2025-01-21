Четыре человека пострадали при взрыве в гостинице в турецкой провинции Сивас

Взрыв прогремел в гостинице в провинции Сивас на севере Турции. Об этом пишет газета Hürriyet.

По данным издания, инцидент произошел на горнолыжном курорте Йылдыз Дагы. В гостинице произошла утечка газа, прозвучал взрыв, после которого начался пожар.

«Пострадали четверо спортсменов при департаменте молодежи и спорта Сиваса», — отмечается в материале.

Одного пострадавшего с тяжелыми ранениями эвакуировали вертолетом.

Ранее в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар. В результате десять человек погибли, еще 32 пострадали, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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