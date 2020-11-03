Пропавших в горящей нефтяной шахте «Яреганефть» горняков признали погибшими
Двое горняков, которые пропали 1 ноября 2020 года в горящей нефтяной шахте №3 предприятия «Яреганефть» ООО «Лукойл–Коми», признаны погибшими, сообщает пресс-служба Ухтинского городского суда.
В сообщении говорится, что суд постановил удовлетворить требование прокурора города Ухты, которое было подано на основании заявлений родственников горнорабочих.
В суде отметили, что установление факта смерти является основанием для организации расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, а также позволит близкими погибших получить региональные и федеральные компенсации.
Вечером 1 ноября произошло задымление в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 «Яреганефть». В этот момент в ней находились 82 работника предприятия, но на поверхность удалось вывести только 80 человек. СУ СК РФ по Республике Коми проводит доследственную проверку.
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