Пропавших в горящей нефтяной шахте «Яреганефть» горняков признали погибшими

Двое горняков, которые пропали 1 ноября 2020 года в горящей нефтяной шахте №3 предприятия «Яреганефть» ООО «Лукойл–Коми», признаны погибшими, сообщает пресс-служба Ухтинского городского суда.

В сообщении говорится, что суд постановил удовлетворить требование прокурора города Ухты, которое было подано на основании заявлений родственников горнорабочих.

В суде отметили, что установление факта смерти является основанием для организации расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, а также позволит близкими погибших получить региональные и федеральные компенсации.

Вечером 1 ноября произошло задымление в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 «Яреганефть». В этот момент в ней находились 82 работника предприятия, но на поверхность удалось вывести только 80 человек. СУ СК РФ по Республике Коми проводит доследственную проверку.

