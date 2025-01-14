Человек погиб в ДТП с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей в Солнечногорске

В ведомстве рассказали, что автобус столкнулся с тремя автомобилями. Позже другой автобус, двигаясь в том же направлении, столкнулся с остановившимся транспортом и наехал на людей, которые вышли из первого автобуса.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкальском крае, погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

