Человек погиб в ДТП с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей в Солнечногорске

Человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей в Солнечногорске, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

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В ведомстве рассказали, что автобус столкнулся с тремя автомобилями. Позже другой автобус, двигаясь в том же направлении, столкнулся с остановившимся транспортом и наехал на людей, которые вышли из первого автобуса.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкальском крае, погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МВД России по Московской области
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеМосковская ОбластьДТП

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