Электричка насмерть сбила ребенка в Петербурге

Электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка на севере Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм. Поезд совершил наезд на ребенка на перегоне Лахта - Новая деревня.

По данным следствия, поезд зацепил мальчика, когда тот пытался перебежать через пути. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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