Электричка насмерть сбила ребенка в Петербурге

Электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка на севере Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм. Поезд совершил наезд на ребенка на перегоне Лахта - Новая деревня.

По данным следствия, поезд зацепил мальчика, когда тот пытался перебежать через пути. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

