Электричка насмерть сбила ребенка в Петербурге
11 февраля 202221:35
Электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка на севере Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм. Поезд совершил наезд на ребенка на перегоне Лахта - Новая деревня.
По данным следствия, поезд зацепил мальчика, когда тот пытался перебежать через пути. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru