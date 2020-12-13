В Чечне произошло второе за сутки землетрясение

В Чеченской республике зафиксировано второе за сутки землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки зафиксированы в Урус-Мартановском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение с эпицентром в этом же районе около 00:30 часов 13 декабря. Сила толчков достигала 5,6 баллов.

