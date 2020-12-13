В Чечне произошло второе за сутки землетрясение
13 декабря 202016:20
В Чеченской республике зафиксировано второе за сутки землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки зафиксированы в Урус-Мартановском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение с эпицентром в этом же районе около 00:30 часов 13 декабря. Сила толчков достигала 5,6 баллов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru