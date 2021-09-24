Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в хищении

Бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову, а также его подельникам, предъявлено обвинение в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

В ходе судебного заседания следователь заявил, что Кабанов, вместе с экс-министром строительства Михапилом Храмовым и представителем подрядчика, совершили хищение "по предварительному сговору".

Ранее Кабанов и Храмов подали в отставку 22 сентября. Позже в кабинетах чиновников прошли обыски, бывший вице-премьер был задержан.