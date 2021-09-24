Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в хищении
Бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову, а также его подельникам, предъявлено обвинение в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает РИА Новости.
В ходе судебного заседания следователь заявил, что Кабанов, вместе с экс-министром строительства Михапилом Храмовым и представителем подрядчика, совершили хищение "по предварительному сговору".
Ранее Кабанов и Храмов подали в отставку 22 сентября. Позже в кабинетах чиновников прошли обыски, бывший вице-премьер был задержан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- Деятельность саентологов признали нежелательной в России
- Цена бензина Аи-95 вновь обновила исторический максимум
- Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в хищении
- В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры по коронавирусу
- Бутырская прокомментировала отказ Трусовой от участия в Кубке России
- Миллиардер Галицкий признался болельщикам «Краснодара», что болен
- «Очередь не доходит». Машков не будет депутатом Госдумы
- Билборд с Полиной Гагариной появился на Таймс-сквер
- Эрдоган заявил, что ждёт от России изменения подхода к Сирии
- Жириновский отказался уже от четырех депутатских мандатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru