СМИ: Задержан отправленный в отставку вице-премьер Крыма Кабанов
Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Сообщение также подтвердил источник агентства «Интерфакс».
По данным СМИ, правоохранительные органы проводят следственные действия с Кабановым, а также экс-министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым. В частности, в кабинетах чиновников проходят обыски.
Кабанов покинул должность 22 сентября, напоминает Газета.ру. Днем позже депутаты Госсовета Крыма поддержали его отставку. Чиновник был вице-премьером Крыма с ноября 2018 года и курировал строительство, дорожное хозяйство, реализацию федеральной целевой программы развития республики, отмечает Ura.ru.
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