СМИ: Задержан отправленный в отставку вице-премьер Крыма Кабанов

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщение также подтвердил источник агентства «Интерфакс».

По данным СМИ, правоохранительные органы проводят следственные действия с Кабановым, а также экс-министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым. В частности, в кабинетах чиновников проходят обыски.

Кабанов покинул должность 22 сентября, напоминает Газета.ру. Днем позже депутаты Госсовета Крыма поддержали его отставку. Чиновник был вице-премьером Крыма с ноября 2018 года и курировал строительство, дорожное хозяйство, реализацию федеральной целевой программы развития республики, отмечает Ura.ru.

