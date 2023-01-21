Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск
Генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева Александр Калиновский объявлен в розыск. МВД РФ разыскивает его в связи с уголовным делом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из базы розыска ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - отмечается в базе без указания точных причин.
Ранее Савеловский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Андрея Калиновского по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения», сообщает газета «Коммерсантъ».
Суд считает, что бывший глава Центра Хруничева заключил ряд заведомо невыгодных контрактов и нанес ущерб в размере около 393,6 млн рублей, пишет Газета.ru.
Калиновский занимал пост генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева (Центр Хруничева) в период с 2014 по 2017 годы.
Минобороны РФ направило два иска к Центру Хруничева, занимавшегося производством ракет «Протон» и «Ангара», в суд Москвы на общую сумму более 1 миллиарда рублей. При этом в исковых требованиях не было четких оснований.
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