Бывшего депутата Рашкина не было на месте ДТП с лосем в Саратовской области
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не находился на месте ДТП с лосем в Саратовской области, поскольку в это время находился в другом регионе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его адвокат Константин Лазарев.
Во вторник стало известно, что в Татищевском районе Саратовской области автомобиль Lada Largus, которым управлял мужчина 1998 года рождения, сбил лося. Материалы переданы в комитет охотничьего хозяйства региона. По данным СМИ, это мог быть автомобиль Рашкина. Официальные органы и комитет охотничьего хозяйства пока не комментируют ситуацию.
В апреле 2022 года Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к условному лишению свободы на три года с испытательным сроком два года за незаконную охоту и наложил на него запрет на охоту сроком на два года. В мае 2024 года Лазарев сообщил, что испытательный срок истек, а судимость была снята.
По данным Следственного комитета, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин без лицензии застрелил лося в Саратовской области, спрятал оружие и поместил тушу в багажник автомобиля. Рашкин был обвинен в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору, но, хотя он и признал свою вину перед вынесением приговора, заявил о незнании закона.
Помимо этого, Рашкин такэе был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей. В сентябре 2022 года Верховный суд отклонил запрос Рашкина о восстановлении его статуса депутата Госдумы, передает «Радиоточка НСН».
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