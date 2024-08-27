Бывшего депутата Рашкина не было на месте ДТП с лосем в Саратовской области

В апреле 2022 года Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к условному лишению свободы на три года с испытательным сроком два года за незаконную охоту и наложил на него запрет на охоту сроком на два года. В мае 2024 года Лазарев сообщил, что испытательный срок истек, а судимость была снята.

По данным Следственного комитета, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин без лицензии застрелил лося в Саратовской области, спрятал оружие и поместил тушу в багажник автомобиля. Рашкин был обвинен в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору, но, хотя он и признал свою вину перед вынесением приговора, заявил о незнании закона.

Помимо этого, Рашкин такэе был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей. В сентябре 2022 года Верховный суд отклонил запрос Рашкина о восстановлении его статуса депутата Госдумы, передает «Радиоточка НСН».