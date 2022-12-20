Брянский губернатор сообщил о повреждении железной дороги из-за обстрела ВСУ

Железнодорожные пути повреждены в Брянской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Суземского района области, напоминает РИА ФАН. В результате было частично нарушено электроснабжение, отмечает Ura.ru.

«По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

До восстановления движения для жителей района организуют автобусное сообщение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаВСУОбстрелБрянская Область
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