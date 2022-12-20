Брянский губернатор сообщил о повреждении железной дороги из-за обстрела ВСУ
Железнодорожные пути повреждены в Брянской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Суземского района области, напоминает РИА ФАН. В результате было частично нарушено электроснабжение, отмечает Ura.ru.
«По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
До восстановления движения для жителей района организуют автобусное сообщение.
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