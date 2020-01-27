Бросивший детей в Шереметьево мужчина стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, оставившего двух своих детей 2011 и 2014 года рождения в аэропорту Шереметьево, сообщает Следственный комитет России. Следователи квалифицировали его действия как оставление в опасности.

Правоохранительные органы уже установили личности отца и матери. Отец, по данным СК, из Шереметьево улетел в Ростов.

Как сообщали СМИ, мужчина работал вахтовым методом и раньше оставлял детей в Центре социальной защиты, а потом забирал. На этот раз он привёз их из Хабаровска в Москву и оставил с запиской, в которой сослался на тяжёлое финансовое положение.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Виктория Трегубенко ранее рассказала, что мать брошенных детей нашли. В последнее время она не поддерживала связь ни с ними, ни с их отцом.

