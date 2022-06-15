Британские СМИ сообщили о задержании россиянина по обвинению в шпионаже
Лондонская полиция задержала мужчину по подозрению в «шпионаже» в пользу России. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на источник.
По данным издания, подозреваемый — сорокалетний гражданин РФ. Мужчину задержали в аэропорту Гатвик, когда он пытался покинуть Великобританию, отмечает РЕН ТВ. Куда намеревался вылететь задержанный, не разглашается.
The Sun отмечает, что за подозреваемым велось наблюдение. Сейчас задержанный находится в полицейском участке в британской столице, пишет Ura.ru. Проводится расследование.
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