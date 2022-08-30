Бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом в Ярославской области

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, об аварии стало известно в 10:15. Служебный автомобиль врезался в бензовоз, погибли три человека. После ДТП произошел розлив топлива с возгоранием, огонь перекинулся на два частных одноэтажных дома и распространился на площади 200 квадратных метров, сообщает телеканал 360. На месте происшествия работают оперативные службы.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель всей бригады медиков в ДТП в Воробино, выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что власти окажут им необходимую помощь.

По данным регионального департамента здравоохранения и фармации, бригада скорой помощи ехала на вызов, пациента в автомобиле не было.

