Бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом в Ярославской области
Бригада скорой помощи погибла в результате ДТП в деревне Воробино Ярославского района Ярославской области.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, об аварии стало известно в 10:15. Служебный автомобиль врезался в бензовоз, погибли три человека. После ДТП произошел розлив топлива с возгоранием, огонь перекинулся на два частных одноэтажных дома и распространился на площади 200 квадратных метров, сообщает телеканал 360. На месте происшествия работают оперативные службы.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель всей бригады медиков в ДТП в Воробино, выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что власти окажут им необходимую помощь.
По данным регионального департамента здравоохранения и фармации, бригада скорой помощи ехала на вызов, пациента в автомобиле не было.
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