Брат главы Ингушетии арестован по делу о мошенничестве

По данным издания, брата главы республики обвиняют в хищении двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества (ОПС). Следствие предполагает, что в ОПС входило 34 человека, большая часть из них уже арестована.

Следствие полагает, что чиновники через единую систему электронного документооборота ПФР сформировали реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат.

В октябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал руководителя отделения ПФР по Ингушетии Ислама Сейнароева по этому делу. Также был арестован Хасан Батыжев, занимающий руководящую должность сотрудника управления Федеральной почтовой связи республики, передает «Радиоточка НСН».

