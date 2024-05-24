Брат главы Ингушетии арестован по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал Магомед-Башира Калиматова старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, брата главы республики обвиняют в хищении двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества (ОПС). Следствие предполагает, что в ОПС входило 34 человека, большая часть из них уже арестована.
Следствие полагает, что чиновники через единую систему электронного документооборота ПФР сформировали реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат.
В октябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал руководителя отделения ПФР по Ингушетии Ислама Сейнароева по этому делу. Также был арестован Хасан Батыжев, занимающий руководящую должность сотрудника управления Федеральной почтовой связи республики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье установят экспериментальный режим по тестированию беспилотников
- Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде
- В России будут маркировать презервативы и шприцы
- Брат главы Ингушетии арестован по делу о мошенничестве
- Театр Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов
- Таможня РФ предотвратила вывоз на Украину военного оборудования
- ЕС приняла обновленный Шенгенский пограничный кодекс
- Израиль заявил, что не создает угрозы для гражданского населения в Рафахе
- Песков: в Кремле перестали использовать ICQ
- Даудов назначен главой правительства Чечни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru