БПЛА упал на железную дорогу во Владимирской области
Беспилотник рухнул на железную дорогу во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.
Как отметил губернатор, в области нейтрализовали четыре БПЛА. Так, два дрона подавили в Киржачском районе, один аппарат рухнул в Александровском районе.
«Четвертый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные», - написал Авдеев в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что движение поездов на Горьковской железной дороге после инцидента не прерывалось и не прекращалось.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 337 украинских беспилотников над территорией России, дроны были перехвачены и сбиты средствами ПВО, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru