БПЛА упал на железную дорогу во Владимирской области

Беспилотник рухнул на железную дорогу во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Как отметил губернатор, в области нейтрализовали четыре БПЛА. Так, два дрона подавили в Киржачском районе, один аппарат рухнул в Александровском районе.

«Четвертый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные», - написал Авдеев в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что движение поездов на Горьковской железной дороге после инцидента не прерывалось и не прекращалось.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 337 украинских беспилотников над территорией России, дроны были перехвачены и сбиты средствами ПВО, пишет 360.ru.

