Борт МЧС с выжившими в авиакатастрофе под Актау россиянами сел в аэропорту Жуковский

Спецборт МЧС, на борту которого находятся девять пострадавших при крушении самолета Embraer 190 под казахстанским Актау россиян, прибыл в подмосковный аэропорт «Жуковский», сообщили РИА Новости.

Состояние трех россиян крайне тяжелое, одна пациентка — в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней степени тяжести. В ходе полета за ними следили лучшие медики «Центрспаса».

Пассажиры разбившегося в Казахстане самолета Embraer 190 были пристегнуты

По данным Telegram-канала SHOT, россиян распределят между ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане найдены, из них опознаны 7 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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