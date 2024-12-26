Борт МЧС с выжившими в авиакатастрофе под Актау россиянами сел в аэропорту Жуковский

Спецборт МЧС, на борту которого находятся девять пострадавших при крушении самолета Embraer 190 под казахстанским Актау россиян, прибыл в подмосковный аэропорт «Жуковский», сообщили РИА Новости.

Состояние трех россиян крайне тяжелое, одна пациентка — в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней степени тяжести. В ходе полета за ними следили лучшие медики «Центрспаса».