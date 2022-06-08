Более десяти человек погибли при сходе поезда с рельсов в Иране

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Иране, не менее десяти человек погибли. Об этом сообщает ISNA.

В Китае сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, один человек погиб

Инцидент произошел в районе города Тебес. С рельсов сошли пять вагонов. Сообщается, что 50 человек получили травмы.

По данным агентства IRNA, были госпитализированы 12 пострадавших.

На месте происшествия работают спасатели и медики, они ведут поиск пострадавших и погибших, пишет RT.

Ранее железнодорожная авария произошла во Франции: туристический состав совершил резкое торможение из-за отказа тормозов у двух вагонов, напоминает РИА ФАН. В результате пострадали 20 человек.

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ФОТО: depositphotos.com
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