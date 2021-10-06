Более 70 человек эвакуированы из горящего дома в Таганроге

Более 70 человек эвакуированы спасателями из 9-этажного дома в Таганроге в Ростовской области, где произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Два человека погибли при пожаре в больнице Кирова

Один из эвакуированных был госпитализирован из-за отравления продуктами горения.

По данным МЧС, возгорание произошло на 7-ом этаже в дома на улице Чехова, 322. В настоящее время пожар потушен.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ростовская ОбластьПожарные
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