Более 70 человек эвакуированы из горящего дома в Таганроге
5 октября 202123:56
Более 70 человек эвакуированы спасателями из 9-этажного дома в Таганроге в Ростовской области, где произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Один из эвакуированных был госпитализирован из-за отравления продуктами горения.
По данным МЧС, возгорание произошло на 7-ом этаже в дома на улице Чехова, 322. В настоящее время пожар потушен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru