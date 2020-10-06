Более 40 человек эвакуированы из горящего ресторана в Пензе

Пожар произошел в ресторане «Засека» в Пензе, в результате чего спасатели эвакуировали 47 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар в Пензе уничтожает ресторан в историческом месте. Видео

Среди эвакуированных - посетители и сотрудники заведения.

По данным агентства, площадь ресторана составляет 800 кв. метров. Огонь к настоящему времени локализован.

Отмечается, что у здания, в котором находится заведение, обрушилась крыша. На текущий момент информации о погибших и пострадавших нет.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарныеПенза
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