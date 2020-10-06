Более 40 человек эвакуированы из горящего ресторана в Пензе
6 октября 202021:35
Пожар произошел в ресторане «Засека» в Пензе, в результате чего спасатели эвакуировали 47 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Среди эвакуированных - посетители и сотрудники заведения.
По данным агентства, площадь ресторана составляет 800 кв. метров. Огонь к настоящему времени локализован.
Отмечается, что у здания, в котором находится заведение, обрушилась крыша. На текущий момент информации о погибших и пострадавших нет.
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6 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru