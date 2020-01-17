Более 30 автомобилей попали в аварию в Адыгее

Массовая авария с участием 34 автомобилей произошла в республике Адыгея в пятницу. Об этом сообщает Интерфас со ссылкой МВД по региону.

По данным агентства, причиной аварии стали погодные условия, в частности, густой туман и гололедица. Дорожный инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в республике.

Жертвами аварии стали двое мужчин, еще три человека были доставлены в больницу. Ранее сообщалось о 25 автомобилях-участниках ДТП.

Накануне сообщалось о ДТП в Саратовской области, в котором погибли три иностранца.

