В аварии под Саратовом погибли трое иностранцев

Страшная авария на дороге в Саратовской области унесла жизни четырёх человек, в том числе, троих иностранцев, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Трагедия произошла сегодня утром на трассе Р-158 в Татищевском районе.

В ДТП попали автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором находились восемь человек. В микроавтобусе погибли трое, ещё одна жертва – водитель российского авто – он находился в машине один. Еще пять человек госпитализированы с разными травмами, сообщают «Известия».

В Hyundai ехали граждане Узбекистана. ГИБДД начало проверку по факту смертельной аварии.

Как отмечает РИА ФАН, аналогичная трагедия случилась в Саратовской области в декабре. На трассе Тамбов — Саратов в Аткарском районе столкнулись Daewoo Nexia и грузовая «Газель». Погибла семья из трех человек, в том числе пятилетний ребёнок.

