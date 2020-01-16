В аварии под Саратовом погибли трое иностранцев
Страшная авария на дороге в Саратовской области унесла жизни четырёх человек, в том числе, троих иностранцев, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Трагедия произошла сегодня утром на трассе Р-158 в Татищевском районе.
В ДТП попали автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором находились восемь человек. В микроавтобусе погибли трое, ещё одна жертва – водитель российского авто – он находился в машине один. Еще пять человек госпитализированы с разными травмами, сообщают «Известия».
В Hyundai ехали граждане Узбекистана. ГИБДД начало проверку по факту смертельной аварии.
Как отмечает РИА ФАН, аналогичная трагедия случилась в Саратовской области в декабре. На трассе Тамбов — Саратов в Аткарском районе столкнулись Daewoo Nexia и грузовая «Газель». Погибла семья из трех человек, в том числе пятилетний ребёнок.
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