Блогера и экс-футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации российской армии

Административное дело в отношении мужчины поступило в Тверской районный суд Москвы. Основанием стал видеоролик, опубликованный Савиным на YouTube.

«Савин Е. Л. в середине декабря 2022 года на портале YouTube посредством видеообращения распространил информацию, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», - уточнила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Судебное заседание назначено на 1 февраля, Савину грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что российских деятелей культуры следует лишать государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

