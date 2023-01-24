Блогера и экс-футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации российской армии
Президента футбольного клуба «Красава», бывшего футболиста, блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации российской армии, сообщает ТАСС.
Административное дело в отношении мужчины поступило в Тверской районный суд Москвы. Основанием стал видеоролик, опубликованный Савиным на YouTube.
«Савин Е. Л. в середине декабря 2022 года на портале YouTube посредством видеообращения распространил информацию, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», - уточнила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
Судебное заседание назначено на 1 февраля, Савину грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что российских деятелей культуры следует лишать государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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