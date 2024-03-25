Близ НПЗ в Самарской области перехватили дрон со взрывным устройством

Беспилотник со взрывным устройством перехватили близ Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На Куйбышевском НПЗ под Самарой произошел пожар

Отмечается, что БПЛА был «перехвачен и принудительно посажен». Дрон обнаружили при осмотре территории в лесу неподалеку от НПЗ после атаки 23 марта.

«В результате слаженных действий взрывотехников боевая часть... аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили», — указали в пресс-службе.

В региональном правительстве отметили, что жизни и здоровью жителей Новокуйбышевска ничего не угрожает.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались ударить по Новокуйбышевскому заводу, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:НПЗБеспилотникиСамарская Область

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