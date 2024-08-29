Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта под Белгородом
Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В Грайворонском городском округе в селе Замостье в результате атак беспилотников выбиты окна в двух хозпостройках... В одном частном доме пробита кровля», — указал губернатор.
Кроме того, в селе Новостроевка-Первая из-за атак БПЛА сгорели частный дом и нежилое помещение. Также в населенном пункте Петровка Белгородского района была разрушена крыша частного дома и повреждена газовая труба после сброса взрывного устройства с дрона.
Ранее Гладков объявил, что жителей четырех сел Грайворонского и Валуйского городских округов отселят в более безопасные районы из-за сложной оперативной обстановки, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru