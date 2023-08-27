Беспилотник упал в поле у деревни Маслово Орловской области
27 августа 202319:13
Недалеко от деревни в Сосковском районе Орловской области упал беспилотник, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.
Происшествие произошло рядом с деревней Маслово. Дрон обнаружили в субботу вечером.
Место падения оцепили. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заверил губернатор.
В Курске в воскресенье беспилотник врезался в жилой дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбило стекла, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru