Беспилотник упал в поле у деревни Маслово Орловской области

Недалеко от деревни в Сосковском районе Орловской области упал беспилотник, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.

Симоньян заявила, что рядом с ее домом вновь упал беспилотник

Происшествие произошло рядом с деревней Маслово. Дрон обнаружили в субботу вечером.

Место падения оцепили. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заверил губернатор.

В Курске в воскресенье беспилотник врезался в жилой дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбило стекла, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиОрловская Область

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