Беспилотник найден на частном подворье в Воронежской области
Беспилотный летательный аппарат найден на территории частного подворье в Верхнехавском районе Воронежской области. Такую информацию распространили региональные власти.
Как уточняет ТАСС, речь идёт о БПЛА самолётного типа». Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб оцепили место находки.
Как передает RT, согласно предварительным данным, из людей в результате падения дрона никто не пострадал.
Ранее Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему украинские БПЛА долетели почти до центра Москвы в ночь на 24 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru