Беспилотник найден на частном подворье в Воронежской области

Беспилотный летательный аппарат найден на территории частного подворье в Верхнехавском районе Воронежской области. Такую информацию распространили региональные власти.

Как уточняет ТАСС, речь идёт о БПЛА самолётного типа». Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб оцепили место находки.

Как передает RT, согласно предварительным данным, из людей в результате падения дрона никто не пострадал.

Ранее Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему украинские БПЛА долетели почти до центра Москвы в ночь на 24 июля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ДроныВоронежская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры