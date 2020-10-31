Белорусские пограничники задержали радикалов на границе с Украиной

В Белоруссии пограничники задержали вооруженную группу «радикально настроенных» людей, сообщают РИА Новости со ссылкой на погранкомитет республики.

Инцидент произошел поблизости от украинской границы, уточнил официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Двадцать восьмого октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района манёвренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения», - пояснил Бычковский.

У задержанных изъяли две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, украинскую сим-карту, а также средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения. Также в числе изъятого иная спецэкипировка, банковские карты и деньги в различных валютах.

По словам Бычковского, совместная следственно-оперативная группа проводит комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства деятельности задержанных.

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.

«В белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.

