Бастрыкин: Рассекречен механизм работы взрывчатки, убившей военкора Татарского
Следователи установили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, сотрудники, которые осматривали место происшествия и прилегающую территорию, обнаружили части взрывного устройства, их экспертиза позволила установить способ приведения механизма в действия.
Видеозаписи, изъятые с места, позволили восстановить маршрут передвижения Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденная за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) . В дальнейшем это позволило собрать достаточную доказательную базу, чтобы лишить девушку свободы.
Ранее сообщалось, что следствие изучило финансовые операции обвиняемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина Александра Пермякова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и установило, что деньги ему перечисляло то же лицо, которое оплачивало расходы совершившей теракт в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru