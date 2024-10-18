Бастрыкин: Рассекречен механизм работы взрывчатки, убившей военкора Татарского

По его словам, сотрудники, которые осматривали место происшествия и прилегающую территорию, обнаружили части взрывного устройства, их экспертиза позволила установить способ приведения механизма в действия.

Видеозаписи, изъятые с места, позволили восстановить маршрут передвижения Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденная за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) . В дальнейшем это позволило собрать достаточную доказательную базу, чтобы лишить девушку свободы.

Ранее сообщалось, что следствие изучило финансовые операции обвиняемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина Александра Пермякова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и установило, что деньги ему перечисляло то же лицо, которое оплачивало расходы совершившей теракт в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой, напоминает «Радиоточка НСН».

