Барецкий рассказал о друге, которого подозревают в убийстве девушки в Балашихе
Шоумен Стас Барецкий заявил, что приятель бойца ММА Вячеслава Дацика, обвиняемый в убийстве 18-летней девушки из микрорайона Железнодорожный, является его старинным другом, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, он не может комментировать произошедшее, однако не верит в то, что мужчина виновен. Барецкий также отметил, что современные технологии позволяют многое сфабриковать, поэтому последнюю совместную видеозапись парня и девушки не следует считать доказательством.
«Я считаю, что доказывать свою невиновность при имеющихся видеоматериалах очень трудно. Но я не верю, что он убил, вот не верю. Он слишком адекватный для этого. И не сумасшедший», — заключил шоумен.
Ранее в микрорайоне Железнодорожный в Московской области был обнаружен труп 18-летней девушки со следами от 15 ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве, который находится в розыске, оказался приятелем шоумена Стаса Барецкого и бойца ММА Вячеслава Дацика.
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