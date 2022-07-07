Барецкий рассказал о друге, которого подозревают в убийстве девушки в Балашихе

По его словам, он не может комментировать произошедшее, однако не верит в то, что мужчина виновен. Барецкий также отметил, что современные технологии позволяют многое сфабриковать, поэтому последнюю совместную видеозапись парня и девушки не следует считать доказательством.

«Я считаю, что доказывать свою невиновность при имеющихся видеоматериалах очень трудно. Но я не верю, что он убил, вот не верю. Он слишком адекватный для этого. И не сумасшедший», — заключил шоумен.

Ранее в микрорайоне Железнодорожный в Московской области был обнаружен труп 18-летней девушки со следами от 15 ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве, который находится в розыске, оказался приятелем шоумена Стаса Барецкого и бойца ММА Вячеслава Дацика.

