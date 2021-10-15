Азербайджан сообщил о смерти военнослужащего в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о смерти одного из своих военнослужащих в Карабахе.Об этом сообщает РИА Новости.
В военном ведомстве попросили Российско-турецкий центр мониторинга расследовать эту ситуацию. По данным Азербайджана, военный был убит снайперским огнем с армянской стороны.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. В ноябре стороны конфликта при участии России подписали соглашение о прекращении огня в регионе. По условиям документа Армения и Азербайджан обмениваются пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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