СМИ: Не менее 50 человек погибли в Пакистане в результате серии терактов
Не менее 50 человек, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибли в результате серии нападений террористов в провинции Белуджистан в Пакистане, сообщает газета Dawn.
По данным издания, атаки начались поздно вечером 25 августа и были направлены на военные призывные пункты и полицейские участки в городах Мастунг, Калат, Пасни и Сунцар. Также поступали сообщения о террористической активности в районах Сиби, Панджгур, Турбат, Беле и Кветта.
Одним из нападений стала атака в районе Мусакхаил, где вооруженные экстремисты перекрыли междугородное шоссе, останавливали транспортные средства и расстреливали водителей и пассажиров. В результате этой атаки погибло 23 человека.
Ответственность за серию атак взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Армия освобождения Белуджистана», передает «Радиоточка НСН».
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