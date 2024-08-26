СМИ: Не менее 50 человек погибли в Пакистане в результате серии терактов

Не менее 50 человек, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибли в результате серии нападений террористов в провинции Белуджистан в Пакистане, сообщает газета Dawn.

По данным издания, атаки начались поздно вечером 25 августа и были направлены на военные призывные пункты и полицейские участки в городах Мастунг, Калат, Пасни и Сунцар. Также поступали сообщения о террористической активности в районах Сиби, Панджгур, Турбат, Беле и Кветта.