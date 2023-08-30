Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре на юго-востоке Москвы

На Люблинской улице на юго-востоке Москвы автомобиль выехал на тротуар, сбив на двух пешеходов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

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По информации ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

В Дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено, занята одна полоса из трех в сторону области.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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