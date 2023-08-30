Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре на юго-востоке Москвы

По информации ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

В Дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено, занята одна полоса из трех в сторону области.

Ранее в России предложили ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

