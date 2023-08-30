Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре на юго-востоке Москвы
30 августа 202319:51
На Люблинской улице на юго-востоке Москвы автомобиль выехал на тротуар, сбив на двух пешеходов, сообщили в столичном департаменте транспорта.
По информации ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.
В Дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено, занята одна полоса из трех в сторону области.
Ранее в России предложили ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru