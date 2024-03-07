Автомобиль с девятью килограммами взрывчатки задержали в Татарстане
Полиция Татарстана задержала мужчину, в автомобиле которого было обнаружено порядка девяти килограммов взрывчатого вещества. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В сообщении говорится, что автомобиль Ford, которым управлял житель Хабаровска 1959 года рождения, остановили сотрудники ГИБДД Казани. В ходе общения с ними мужчина стал нервничать, вызвав подозрение стражей порядка.
«В ходе досмотра автомашины и личных вещей... были обнаружены подозрительные предметы, которые согласно заключению эксперта, содержат взрывчатое вещество», - указали в ведомстве.
Мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Ранее спецслужбы Грузии задержали следовавший из Одессы груз со взрывчатыми веществами. Как сообщает ОТР, отправитель планировал, что он попадёт в Воронеж.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru