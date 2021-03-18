Автомобиль наехал на 18 велосипедистов во Франции
Автомобиль сбил не менее 19 велосипедистов во французском департаменте Луара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu.
Авария произошла на загородной трассе D108 в центральной Франции. Группа велосипедистов, среди которых были 14 подростков и четверо взрослых, ехала по мосту. В это время один из автомобилей, движущихся по той же полосе, предпринял попытку обгона и выехал на встречную, где чуть не столкнулся с другой машиной.
Водитель, уходя от столкновения, сбил велосипедистов. Отмечается, что спортсмены являются членами местного спортивного клуба.
По данным радио, один из пострадавших подростков госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, он находится в больнице Сен-Этьена. Также врачебная помощь была оказана и водителю, совершившему наезд.
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