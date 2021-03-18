Автомобиль наехал на 18 велосипедистов во Франции

Авария произошла на загородной трассе D108 в центральной Франции. Группа велосипедистов, среди которых были 14 подростков и четверо взрослых, ехала по мосту. В это время один из автомобилей, движущихся по той же полосе, предпринял попытку обгона и выехал на встречную, где чуть не столкнулся с другой машиной.

Водитель, уходя от столкновения, сбил велосипедистов. Отмечается, что спортсмены являются членами местного спортивного клуба.

По данным радио, один из пострадавших подростков госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, он находится в больнице Сен-Этьена. Также врачебная помощь была оказана и водителю, совершившему наезд.

