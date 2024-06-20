Автобус упал с полутораметрового склона в Японии
Автобус протаранил ограждение и рухнул с полутораметрового склона в префектуре Кумамото в Японии, десять пострадавших госпитализировали. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что транспортное средство перевозило группу людей с ограниченными возможностями.
В результате аварии двое мужчин в возрасте 70-80 лет серьезно пострадали, получив в том числе переломы, у еще восьми пострадавших легкие травмы. Причина ЧП устанавливается.
Ранее в Тюменской области автобус столкнулся с автомобилем «Тойота», два человека были госпитализированы, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru