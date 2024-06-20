Автобус упал с полутораметрового склона в Японии

Отмечается, что транспортное средство перевозило группу людей с ограниченными возможностями.

В результате аварии двое мужчин в возрасте 70-80 лет серьезно пострадали, получив в том числе переломы, у еще восьми пострадавших легкие травмы. Причина ЧП устанавливается.

Ранее в Тюменской области автобус столкнулся с автомобилем «Тойота», два человека были госпитализированы, напоминает Ura.ru.

