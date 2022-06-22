Атаковавшие ростовский НПЗ беспилотники могли быть украинскими
Новошатинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области могли атаковать беспилотники украинского производства. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев, его слова приводятся на сайте регионального правительства.
Глава региона уточнил, что, по одной из версии, один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода, второй, скорее всего, и «стал причиной возгорания теплообменника».
Голубев также поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить работу предприятия. Во время инцидента пострадавших нет, было эвакуировано 11 работников НПЗ.
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