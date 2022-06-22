Атаковавшие ростовский НПЗ беспилотники могли быть украинскими

Новошатинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области могли атаковать беспилотники украинского производства. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев, его слова приводятся на сайте регионального правительства.

Губернатор Голубев: Пожар на НПЗ в Ростовской области возник из-за атаки беспилотника

Глава региона уточнил, что, по одной из версии, один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода, второй, скорее всего, и «стал причиной возгорания теплообменника».

Голубев также поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить работу предприятия. Во время инцидента пострадавших нет, было эвакуировано 11 работников НПЗ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростовская ОбластьНПЗБеспилотники
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