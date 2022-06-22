Атаковавшие ростовский НПЗ беспилотники могли быть украинскими

Глава региона уточнил, что, по одной из версии, один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода, второй, скорее всего, и «стал причиной возгорания теплообменника».

Голубев также поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить работу предприятия. Во время инцидента пострадавших нет, было эвакуировано 11 работников НПЗ.



