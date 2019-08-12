Астероид размером с пирамиду Хеопса летит в сторону Земли
К Земле приближается огромный астероид 2019 OU1. Такие данные сообщили в NASA, пишет Газета.ру. Известно, что его размеры превосходят габариты Великой пирамиды Гизы, которую принято называть пирамидой Хеопса.
Астероид, размер которого равен в диаметре 160 метрам, будет находиться в максимальной Близости от Земли 28 августа, уточняет РЕН ТВ. Согласно данным NASA небесное тело окажется на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.
Однако, уточняют Известия, астероид разминется с Землей на расстоянии приблизительно миллиона километров.
Ранее ученые национального института исследований воды и атмосферы в Новой Зеландии предрекли человечеству новую катастрофу. Они выявили в атмосфере Земли ускоренный рост содержания метана, что может стать причиной экологической катастрофы. Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в эфире НСН призвал спокойнее относиться к происходящим на Земле процессам.
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