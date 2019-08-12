Астероид размером с пирамиду Хеопса летит в сторону Земли

Астероид, размер которого равен в диаметре 160 метрам, будет находиться в максимальной Близости от Земли 28 августа, уточняет РЕН ТВ. Согласно данным NASA небесное тело окажется на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

Однако, уточняют Известия, астероид разминется с Землей на расстоянии приблизительно миллиона километров.

Ранее ученые национального института исследований воды и атмосферы в Новой Зеландии предрекли человечеству новую катастрофу. Они выявили в атмосфере Земли ускоренный рост содержания метана, что может стать причиной экологической катастрофы. Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в эфире НСН призвал спокойнее относиться к происходящим на Земле процессам.

